Nouvelle mise à jour pour F-ZERO 99, le jeu offert avec l'abonnement NSO pour les joueurs Nintendo Switch. Nintendo a annoncé la version 1.7.0 de son battle royal ajoutant un leaderboard des meilleurs pilotes réinitialisé tous les 3 mois ainsi que 3 nouveaux circuits secrets (qui comme les 2 précédents circuits secrets sont des fusions de 2 circuits).Ceux qui atteignent le rang S50 recevront un Emblème Falcon et entreront dans le classement élite. Perdre contre des rivaux de rang inférieur ou dans le mode Classique ne fera pas de point au classement élite. Il faudra néanmoins rester au rang S50 minimum durant la saison pour conserver ce statut la saison suivante.Introduits avec la version 1.2.0 du jeu l'an dernier, les circuits secrets titrés "???" sont des fusions de 2 circuits que les joueurs peuvent trouver dans le mode 99. Aujourd'hui 3 fusions ont été ajouté au jeu : la fusion Big Blue avec Red Canyon, Silence avec Sand Storm et Port Town avec Sand Ocean.Enfin parmi les grosses nouveautés de cette mise à jour, un lecteur de musiques a également été ajouté dans les menus du jeu.