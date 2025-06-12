Dans Multijoueurs, Melinda Davan-Soulas vous emmène cette semaine à la découverte de ces jeux français qui visent les étoiles, le 11 décembre à Los Angeles, lors de la cérémonie des Game Awards. Dans les pas de “Clair Obscur : Expedition 33” nommé à 12 reprises, on trouve “Absolum”, “Shinobi : Art of vengeance” et “Rematch”. Et ce sont leurs créateurs qui en parlent le mieux : rencontre avec François Meurisse (‪@sandfallgames‬), Ben Fiquet (‪@Lizardcube‬), Cyrille Imbert (‪@Dotemuofficial‬) et Pierre Tarno (Sloclap).