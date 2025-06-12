profile
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
yanssou
[Tech & Co] Clair Obscur, Absolum, Shinobi, Rematch : rencontre avec ces Français à l’assaut des Game Awards


Dans Multijoueurs, Melinda Davan-Soulas vous emmène cette semaine à la découverte de ces jeux français qui visent les étoiles, le 11 décembre à Los Angeles, lors de la cérémonie des Game Awards. Dans les pas de “Clair Obscur : Expedition 33” nommé à 12 reprises, on trouve “Absolum”, “Shinobi : Art of vengeance” et “Rematch”. Et ce sont leurs créateurs qui en parlent le mieux : rencontre avec François Meurisse (‪@sandfallgames‬), Ben Fiquet (‪@Lizardcube‬), Cyrille Imbert (‪@Dotemuofficial‬) et Pierre Tarno (Sloclap).
https://m.youtube.com/watch?v=wIoDx31UYW8&t=809s
    aozora78
    posted the 12/06/2025 at 11:54 AM by yanssou
