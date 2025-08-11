Donc en gros, selon les plateformes que vous possédez, quels sont les plateformes que vous utilisez le plus et le moins, en ratio ça donne quoi ?
Du PC, aux consoles actuelles ou retro, smartphone, tablette...
Sur Neogaf, Resetera...ils font cela régulièrement, et vu que ce sont des sites anglophones principalement, il serait intéressant de voir la différence avec nous (c'est le second il me semble).
tags :
posted the 11/08/2025 at 09:40 PM by jenicris
20% switch 2
10% ps5
Voilà si jai bien compris
65% Switch 2
35% Ps5
Jai un peu mis de côté la X j attend un renouveau.
15 % pc
5% switch
1% Switch 2 (je viens de l’acheter)
PS5 : 00,01%
Switch 2 : 30 %
Ma PS5 ne me sert plus depuis Astro ça doit faire presque un an sans l’allumer.
La PS5 est rangée pour le moment
Switch 2 : 45%
Rétro: 5%
Pc 5%
ps5 15% (principalement mes vieux jeux ps4 (mh world, elden ring) et quelque tier (baldur 3)
switch 1 15% (les exclu nintendo)
PS5 : 20%
Switch : 20%
J'ai plusieurs jeux en boite sur PS5 et Switch que je n'ai pas eu le temps de faire.
10% PC
5% switch
5% autres genre console rétro
Ps5 2%
Switch 2 / 80%
Switch 1 / 10%
Ps5 / 10%
Switch 1 & 2 50%