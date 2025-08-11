profile
Votre ratio par plateformes gaming que vous possédez ?


Donc en gros, selon les plateformes que vous possédez, quels sont les plateformes que vous utilisez le plus et le moins, en ratio ça donne quoi ?

Du PC, aux consoles actuelles ou retro, smartphone, tablette...

Sur Neogaf, Resetera...ils font cela régulièrement, et vu que ce sont des sites anglophones principalement, il serait intéressant de voir la différence avec nous (c'est le second il me semble).
    posted the 11/08/2025 at 09:40 PM by jenicris
    comments (18)
    pcsw2 posted the 11/08/2025 at 09:47 PM
    80% pc
    20% switch 2
    10% ps5
    Voilà si jai bien compris
    ducknsexe posted the 11/08/2025 at 09:55 PM
    Cette année

    65% Switch 2
    35% Ps5

    Jai un peu mis de côté la X j attend un renouveau.
    rbz posted the 11/08/2025 at 09:56 PM
    Actuellement 80 % ps5
    15 % pc
    5% switch
    walterwhite posted the 11/08/2025 at 09:56 PM
    99% PS5 Pro
    1% Switch 2 (je viens de l’acheter)
    adamjensen posted the 11/08/2025 at 09:59 PM
    PC : 99,99%
    PS5 : 00,01%
    natedrake posted the 11/08/2025 at 10:04 PM
    100% Switch 2.
    shambala93 posted the 11/08/2025 at 10:05 PM
    PC steam deck 70 %

    Switch 2 : 30 %

    Ma PS5 ne me sert plus depuis Astro ça doit faire presque un an sans l’allumer.
    amario posted the 11/08/2025 at 10:15 PM
    100% Switch 2.
    La PS5 est rangée pour le moment
    ravyxxs posted the 11/08/2025 at 10:22 PM
    100% pc
    yurius posted the 11/08/2025 at 10:23 PM
    Ps5: 45%
    Switch 2 : 45%
    Rétro: 5%
    Pc 5%
    keiku posted the 11/08/2025 at 10:24 PM
    pc + VR 70% ( la base depuis la ps5)
    ps5 15% (principalement mes vieux jeux ps4 (mh world, elden ring) et quelque tier (baldur 3)
    switch 1 15% (les exclu nintendo)
    mrponey posted the 11/08/2025 at 10:24 PM
    100% PC
    marchand2sable posted the 11/08/2025 at 10:27 PM
    PS5 60% / PC 40%
    churos45 posted the 11/08/2025 at 10:31 PM
    Xbox SX : 60% (merci le Game Pass qui régale)
    PS5 : 20%
    Switch : 20%

    J'ai plusieurs jeux en boite sur PS5 et Switch que je n'ai pas eu le temps de faire.
    wantorx posted the 11/08/2025 at 10:50 PM
    je dirais 80% ps5
    10% PC
    5% switch
    5% autres genre console rétro
    romgamer6859 posted the 11/08/2025 at 10:54 PM
    Série x 98%
    Ps5 2%
    narustorm posted the 11/08/2025 at 10:57 PM
    Actuellement

    Switch 2 / 80%
    Switch 1 / 10%
    Ps5 / 10%
    hypermario posted the 11/08/2025 at 11:07 PM
    PC 50%
    Switch 1 & 2 50%
