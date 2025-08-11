« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Comme vous savez, la fonction "souris" directement intégrée dans "la manette" Switch 2 fait parler d'elle. Donc, le mieux c'est de savoir si des jeux qui utilisent (ou utiliseront) la fonction donneront la réponse.
Voici à mon avis 3 jeux qui pourraient possiblement l'imposer comme un élément "justifiable" :
D'autres jeux pourraient aussi aider :
Inazuma Eleven : Victory Road NS2 Edition
Stardew Valley NS2 Edition
Factorio NS 2 Edition
System Shock Remake
Exemple de deux jeux déjà sortis sur Switch qui pourraient être intéressant avec une "mise à niveau"
Super Mario Maker 2 / Pikmin 4
Ceux qui ont la Switch 2.
1 ) Est-ce qu'il y a des jeux qui ont cette fonctionnalité qui vous ont convaincu et des jeux qui vous ont déçu ?
2 ) Est-ce qu'il y a des jeux que vous attendez qui pourraient vous convaincre (soit des jeux déjà sortis sur Switch avec une "mise à niveau" qui rajoute la fonctionnalité ou soit des jeux non annoncés) ?
Le plus important c'est d'avoir le choix de gameplay différents
shinz0