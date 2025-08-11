profile
Alors cette fonction "souris" est-elle justifiable sur NS2 ?
Comme vous savez, la fonction "souris" directement intégrée dans "la manette" Switch 2 fait parler d'elle. Donc, le mieux c'est de savoir si des jeux qui utilisent (ou utiliseront) la fonction donneront la réponse.

Voici à mon avis 3 jeux qui pourraient possiblement l'imposer comme un élément "justifiable" :







D'autres jeux pourraient aussi aider :
Inazuma Eleven : Victory Road NS2 Edition
Stardew Valley NS2 Edition
Factorio NS 2 Edition
System Shock Remake

Exemple de deux jeux déjà sortis sur Switch qui pourraient être intéressant avec une "mise à niveau"
Super Mario Maker 2 / Pikmin 4

Ceux qui ont la Switch 2.

1 ) Est-ce qu'il y a des jeux qui ont cette fonctionnalité qui vous ont convaincu et des jeux qui vous ont déçu ?

2 ) Est-ce qu'il y a des jeux que vous attendez qui pourraient vous convaincre (soit des jeux déjà sortis sur Switch avec une "mise à niveau" qui rajoute la fonctionnalité ou soit des jeux non annoncés) ?
    posted the 11/08/2025 at 09:00 AM by nicolasgourry
    shinz0 posted the 11/08/2025 at 09:14 AM
    Au moins elle a le mérite d'exister
    Le plus important c'est d'avoir le choix de gameplay différents
    solarr posted the 11/08/2025 at 09:30 AM
    Par expérience avec Cyberpunk, donc pour les FPS c'est indispensable pour moi qui fait du clavier/souris ; surtout avec les réglages avancées de la souris sur PC préservés pour cette version.

