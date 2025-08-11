Ceux qui ont la Switch 2.



1 ) Est-ce qu'il y a des jeux qui ont cette fonctionnalité qui vous ont convaincu et des jeux qui vous ont déçu ?



2 ) Est-ce qu'il y a des jeux que vous attendez qui pourraient vous convaincre (soit des jeux déjà sortis sur Switch avec une "mise à niveau" qui rajoute la fonctionnalité ou soit des jeux non annoncés) ?

Comme vous savez, la fonction "souris" directement intégrée dans "la manette" Switch 2 fait parler d'elle. Donc, le mieux c'est de savoir si des jeux qui utilisent (ou utiliseront) la fonction donneront la réponse.Voici à mon avis 3 jeux qui pourraient possiblement l'imposer comme un élément "justifiable" :D'autres jeux pourraient aussi aider :Inazuma Eleven : Victory Road NS2 EditionStardew Valley NS2 EditionFactorio NS 2 EditionSystem Shock RemakeExemple de deux jeux déjà sortis sur Switch qui pourraient être intéressant avec une "mise à niveau"Super Mario Maker 2 / Pikmin 4