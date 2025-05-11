Solarr the PC Master

"Neon Inferno, édité par Retroware et développé par Zenovia Interactive (à qui l’on doit le très sympathique Steel Assault) est un mélange de run-and-gun et de gallery shooter en 2D pixelisé, où l’action se déroule aussi bien au premier plan qu’à l’arrière-plan.Plusieurs factions s’affrontent pour le contrôle d’un New York dystopique. Vous y incarnez l’assassin de la Famille, un célèbre syndicat du crime bien décidé à éliminer ses rivaux pour dominer le champ de bataille métropolitain.Le jeu, jouable à deux en coop’ local, est sorti sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC via Steam."