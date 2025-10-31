profile
jaysennnin
8
Likes
Likers
jaysennnin
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 417
visites since opening : 894796
jaysennnin > blog
Gamekyo est il votre principal site d'actu JV ?


Je me pose la question, parce que le site a beau être archaïque, mal branlé et mal fichu, et rempli de gens qui se chamaillent, mais je ne peux m'empêcher d'y revenir à cause de la diversité des infos, ce qui en fait donc ma principale source d'infos JV, et twitter juste après, est ce le cas pour vous ?
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/31/2025 at 02:24 PM by jaysennnin
    comments (19)
    dokidokii posted the 10/31/2025 at 02:26 PM
    Oui clairement.
    Particulièrement grâce au blog qui permet d'avoir une actu fréquente
    marchand2sable posted the 10/31/2025 at 02:27 PM
    Oui pour moi, les infos viennent très vite ici.
    akinen posted the 10/31/2025 at 02:27 PM
    Malheureusement, parce que le reste est blindés de post qui n’ont rien à voir avec le jv, d’influenceurs qui se croient intéressants, de journalistes drama fragile, de révolutionnaires activiste Twitter ascendant tiktok, de comptes narcissiques, de pub pour les éditeurs et hommages sans fin pour créer du click et du contenu.

    Donc oui, gamekyo c’est plus simple. En dehors des trolls, c’est mieux.
    shirou posted the 10/31/2025 at 02:29 PM
    Y a déja eu le même genre de question y a pas longtemps, tu trouveras les réponses des gens ici :

    https://www.gamekyo.com/blog_article480951.html
    jaysennnin posted the 10/31/2025 at 02:30 PM
    akinen j'ai préféré le terme "gens qui se chamaillent" à trolls
    jenicris posted the 10/31/2025 at 02:33 PM
    Resetera principalement pour les news, suivi de GK
    djfab posted the 10/31/2025 at 02:39 PM
    Oui ! Au moins il n'y a pas de titre putaclick et pas de hors sujet (sauf un peu dans les blogs, mais ça passe).

    De plus on a quand même une bonne commu, même si on n'est pas toujours d'accord !
    mithrandir posted the 10/31/2025 at 02:43 PM
    Pas seulement le principal, le seul
    belmoncul posted the 10/31/2025 at 02:48 PM
    Ben oui, quel autre site propose à ses utilisateurs de faire entendre leur voie
    Le dernier semblant de démocratie est ici et sur X actuellement.
    natedrake posted the 10/31/2025 at 02:48 PM
    Oui, et ce depuis plus de 10 ans maintenant, vu ce qu'est devenu JV.com.
    tynokarts posted the 10/31/2025 at 02:48 PM
    Oui, let’s go to play
    akinen posted the 10/31/2025 at 02:49 PM
    jaysennnin on dit ça mais Twitter c’est pire en terme de guerre ouverte au final
    raykaza posted the 10/31/2025 at 02:50 PM
    Oui exactement pour moi, chaque jour
    rogeraf posted the 10/31/2025 at 02:51 PM
    Non moi c'est Numerama et Figaro Gaming
    kujiraldine posted the 10/31/2025 at 02:53 PM
    Oui. Autant pour la petite commu que pour la simplicité du design. Tranquille.
    sosky posted the 10/31/2025 at 02:58 PM
    En termes de réactivité et suivi, Gamekyo numéro 1.
    Je complète avec quelques news côté Gamekult c'est tout
    micheljackson posted the 10/31/2025 at 02:59 PM
    Oui, mais je regrette l'époque où je ne sais plus qui nous postait des scans de Famitsu, et pour tout ce qui est leak et rumeurs je regarde ici : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/
    gamerdome posted the 10/31/2025 at 03:01 PM
    Oui, même si je commente pas souvent, je check les news quotidiennement
    akinen posted the 10/31/2025 at 03:01 PM
    micheljackson la belle époque oui. Mais même maintenant, les exclus famitsu ou edge apparaissent direct un peut partout donc ça va.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo