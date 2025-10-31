Je me pose la question, parce que le site a beau être archaïque, mal branlé et mal fichu, et rempli de gens qui se chamaillent, mais je ne peux m'empêcher d'y revenir à cause de la diversité des infos, ce qui en fait donc ma principale source d'infos
JV, et twitter juste après, est ce le cas pour vous ?
tags :
posted the 10/31/2025 at 02:24 PM by jaysennnin
Particulièrement grâce au blog qui permet d'avoir une actu fréquente
Donc oui, gamekyo c’est plus simple. En dehors des trolls, c’est mieux.
https://www.gamekyo.com/blog_article480951.html
De plus on a quand même une bonne commu, même si on n'est pas toujours d'accord !
Le dernier semblant de démocratie est ici et sur X actuellement.
Je complète avec quelques news côté Gamekult c'est tout