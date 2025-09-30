profile
Nintendo : Singapour lancée, la Thaïlande dans le viseur.
L'entreprise a annoncé la création de Nintendo Singapore, une nouvelle entité locale basée à Singapour, afin d'accélérer ses activités dans la région Asie du Sud-Est.

Nintendo Singapore est dirigée par Takahiro Miura, son directeur général, et dispose d'un capital de 8 millions de dollars (SGD).

L'entreprise a également indiqué qu'elle envisageait de créer une entité locale en Thaïlande afin d'accélérer ses activités.

Gematsu
    posted the 09/30/2025 at 07:15 AM by nicolasgourry
    comments (14)
    j9999 posted the 09/30/2025 at 07:52 AM
    J'entends les gauchistes dans mon oeillette me dire que le méchant Nintendo est entrain de s'étendre et de s'enrichir sur le dos des pauvres petits consommateurs! Il a changé le petit artisan de Kyoto tiens! On le reconnait plus!!!
    kikoo31 posted the 09/30/2025 at 08:01 AM
    c est qu un petit pays
    jaybo posted the 09/30/2025 at 08:07 AM
    j9999 Mais quel rapport avec les gauchistes ? Faut se détendre. C'est pas dans ton oreillette, c'est une petite voix dans ta tête.
    nicolasgourry posted the 09/30/2025 at 08:18 AM
    j9999
    Ton sarcasme ne tient pas compte d'un point essentiel : Personne à gauche n'est contre le succès ou l'agrandissement d'une entreprise.
    Ce qui dérange les gens de gauche, ce n'est pas que Nintendo gagne de l'argent avec Singapour, c'est comment cet argent est généré et distribué. Est-ce que cette expansion va se traduire par un enrichissement exponentiel des actionnaires, ou par un meilleur partage de la valeur avec les développeurs, les testeurs et les employés locaux ?
    Ce qui fait la force de Nintendo, c'est son obsession de mettre le gameplay en avant. L'important pour ceux qui défendent ces idées, c'est que ces créateurs aient une voix concrète et un contrôle démocratique sur la stratégie de l'entreprise qui s'agrandit.
    On peut aimer Nintendo pour la qualité de nombreux titres (pas tous, évidement, car il y a toujours des jeux qui nous intéressent pas). On peut critiquer sa structure capitaliste. On peut aimer l'œuvre (le gameplay) sans soutenir la logique d'accumulation de capital qui la produit.
    jacquescechirac posted the 09/30/2025 at 08:27 AM
    nicolasgourry Merci bordel de bordel, j'aime lire ce genre de commentaire de bon matin plutôt que l'autre débile
    kidicarus posted the 09/30/2025 at 08:36 AM
    Nintendo accentue ses pôles de distributions en asie, c'est bon pour eux et les joueurs qui verront leur plus facilement localisés.
    En thailande ont voit de plus boutique de jeu.
    fan2jeux posted the 09/30/2025 at 09:02 AM
    j9999
    T es pas un peu parano?
    Ralentis un peu twitter
    kambei312 posted the 09/30/2025 at 09:14 AM
    j9999 C'est bien on construit une belle société on plus personne ne se parle. Ça dénigre directement l'altérité.
    Sur un sujet qui n'a rien à voir...
    krusty79 posted the 09/30/2025 at 09:38 AM
    j9999 Ils ont brulé ta bagnole lors de la dernière manif??? T'as l'air tendu.
    iglooo posted the 09/30/2025 at 09:43 AM
    Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidge Racer exclu S2 !!!
    krusty79 il est toujours comme ça, c'est un droitardé, y'a pas grand chose à en tirer de cette espèce là.
    liberty posted the 09/30/2025 at 09:53 AM
    j9999 Laisses moi deviner, tu es une personne égoïste, sans empathies et tu ne t'en prend qu'au plus faible par frustration ?. Par ailleurs la ''gauche'', n'est pas au pouvoir. C'est la droite et l'extreme droite. Tu manges de la soupe des médias financés par des milliardaires haineux qui ne penses qu'a leurs argent et tu penses avoir un avis claire... Preuve ici que non, puisque tu dis une connerie
    choroq posted the 09/30/2025 at 10:04 AM
    j9999

    211 milliards d'aides, je vous envoie voir les vidéos publique des commissions du Sénat, avec un gars communiste et de LR pour l'égalité des pouvoirs. Hé ben, quand tu vois le PDG de LVMH, Carrefour, Vinci, STM et j'en passe, le gars de LR est sur le cul tellement il se rends compte que l'argent de l'état pour créer de l'emploi et innovation...ne sert a rien. Oui le sénateur LR, un libéralisme, mais là il est dégouté par le patronat.
    Quand a macron, on a doublé la dette publique, alors que les même fonctionnement, va chercher l'erreur. Bon, si j'aime pas ton raisonnement, j'adore ton avatar de Musashi, un jeu que j'ai tellement adoré sur PS1 et surement toit aussi.

    jaybo

    Tout à fait, c'est quoi le rapport.
    sardinecannibale posted the 09/30/2025 at 10:31 AM
    Le dérapage. Eh ben
    temporell posted the 09/30/2025 at 11:28 AM
    mais mdr
