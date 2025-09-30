L'entreprise a annoncé la création de Nintendo Singapore, une nouvelle entité locale basée à Singapour, afin d'accélérer ses activités dans la région Asie du Sud-Est.
Nintendo Singapore est dirigée par Takahiro Miura, son directeur général, et dispose d'un capital de 8 millions de dollars (SGD).
L'entreprise a également indiqué qu'elle envisageait de créer une entité locale en Thaïlande afin d'accélérer ses activités.
Ton sarcasme ne tient pas compte d'un point essentiel : Personne à gauche n'est contre le succès ou l'agrandissement d'une entreprise.
Ce qui dérange les gens de gauche, ce n'est pas que Nintendo gagne de l'argent avec Singapour, c'est comment cet argent est généré et distribué. Est-ce que cette expansion va se traduire par un enrichissement exponentiel des actionnaires, ou par un meilleur partage de la valeur avec les développeurs, les testeurs et les employés locaux ?
Ce qui fait la force de Nintendo, c'est son obsession de mettre le gameplay en avant. L'important pour ceux qui défendent ces idées, c'est que ces créateurs aient une voix concrète et un contrôle démocratique sur la stratégie de l'entreprise qui s'agrandit.
On peut aimer Nintendo pour la qualité de nombreux titres (pas tous, évidement, car il y a toujours des jeux qui nous intéressent pas). On peut critiquer sa structure capitaliste. On peut aimer l'œuvre (le gameplay) sans soutenir la logique d'accumulation de capital qui la produit.
