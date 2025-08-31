profile
Nintendo
163
Likers
name : Nintendo
official website : http://www.nintendo.fr
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5871
visites since opening : 9778520
nicolasgourry > blog
all
[Rumeur] Nintendo Direct en Septembre + Date ?


D'après NateTheHate2

Yes, there is a Nintendo Direct in September.

When : The second week of the month, in the latter half on or around Sept 11 or 12th.
X

Donc ça serait le Jeudi 11 ou Vendredi 12 Septembre (donc Mardi 9 ou Mercredi 10 l'annonce)

PS : Une annonce pour une sortie d'un jeu Nintendo pour Septembre 2025 ?
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr
    posted the 08/31/2025 at 06:45 PM by nicolasgourry
    comments (26)
    lazer posted the 08/31/2025 at 07:05 PM
    cette semaine sera parfaite car je serais en vacances
    lz posted the 08/31/2025 at 07:13 PM
    Ce serait stupide alors que c'est la semaine de la conférence Apple avec la présentation de l'iPhone 17 qui fera l'évènement et va éclipser le ND aux oubliettes
    seb84 posted the 08/31/2025 at 07:33 PM
    lz aucun rapport...
    ippoyabukiki posted the 08/31/2025 at 08:34 PM
    lz euh... non
    mrvince posted the 08/31/2025 at 08:39 PM
    lz qu'est ce que tu racontes. 0 rapport.
    narustorm posted the 08/31/2025 at 09:09 PM
    Et c'est reparti .... alors que l'ont n'a toujours un direct en septembre
    narustorm posted the 08/31/2025 at 09:10 PM
    Aller une date pour Mp4 en octobre et une surprise pour décembre
    masharu posted the 08/31/2025 at 09:11 PM
    narustorm C'est fabuleux cette hystérie sur du vent.
    narustorm posted the 08/31/2025 at 09:19 PM
    masharu carrément
    Aller je prédit un Nintendo direct en février 2026 mais je ne sais pas encore sous quelle format il sera , mes sources sont très prudente en ce moment mais sa pourrait aussi parlé de mario ....
    lz posted the 08/31/2025 at 09:22 PM
    seb84 ippoyabukiki mrvince : vous êtes déconnectés ou quoi ?

    Bien sûr que niveau médiatique et sur les réseaux, c'est Apple qui va faire le buzz et pas Nintendo.

    Je me souviens de Sony qui avait annoncé sa PS4 Pro le même jour que la conférence d'Apple. Résultat : sur les réseaux ça parlait d'Apple très majoritairement
    dono56 posted the 09/01/2025 at 05:08 AM
    Lz je ne pense pas que de nos jours là sortie d'un nouvel iPhone fasse du grand bruit, pareil pour les autres constructeurs de smartphone, nous n’avons plus que de nos jours de simples évolutions mineures entre chaque itération.
    Cela fait maintenant plusieurs générations que la iphone ou les samsung se ressemblent.
    Nintendo, s'il fait un gros Nintendo direct, avec comme support d’annonce Nintendo today (il y a de fortes chances), cela fera davantage de buzz face à un iPhone de 2025.
    krusty79 posted the 09/01/2025 at 05:50 AM
    lz Y a encore des gens qui considèrent que regarder la présentation d'un téléphone has been vendu 200€ plus cher que le même téléphone has been de l'année précédente est un évènement?
    shambala93 posted the 09/01/2025 at 06:56 AM
    krusty79
    Ça reste le meilleur OS avec en prime une vraie plus-value financière pour les devs contrairement à android.
    beyondgood074 posted the 09/01/2025 at 07:12 AM
    Le mec qui annonce tous les directs ces derniers temps lâche une date quasi précise, et y'a encore des rabats joies pour dire "que du vent, y'a toujours des directs en septembre, c'est facile de prédire, blablabla."

    C'est pas le tiercé hein, le but c'est pas d'annoncer les numéros gagnants, le mec y gagne rien, son travail c'est juste de donner une information comme il l'a toujours fait.
    masharu posted the 09/01/2025 at 07:47 AM
    beyondgood074 C'est du vents, parce que c'est "un mec qui dit que", qu'il soit un random du net ou quelqu'un qui a des sources. C'est frustrant que cette décennie les 3/4 des """informations"""" soit des rumeurs en fait.

    Emily Rogers, connue pour leaker des info soit-disant, qui dit que Intelligent Systems bosse sur un Paper Mario ? Moi je lui ai dit qu'on le savait déjà puisque cela avait leaké directement par un mec du studio. Résultat : bloqué sur Twitter. Je ne peux pas piffer ces mecs qui se font leur fame sur la crédulité des gens.

    Sauf exception (comme l'année avec le SMB35th Direct) on a toujours eu un Nintendo Direct en septembre, qu'est-ce que vous voulez de plus sérieux à part tout savoir à l'avance ???
    krusty79 posted the 09/01/2025 at 08:13 AM
    shambala93 Meilleur OS, ca reste une question de goûts, j'y suis personnellement totalement hermétique. Pour le reste, merci de ne pas essayer de faire passer Apple pour le dernier des mécènes ...
    beyondgood074 posted the 09/01/2025 at 08:24 AM
    Je saisis pas trop le problème, c'est de gâcher l'information, ou de spéculer ?
    Si c'est la deuxième option, les leakers sont là pour ça, libre à chacun de croire certains et d'autres non, Nate à fait ses preuves on sait qu'il a des infos.
    rogeraf posted the 09/01/2025 at 08:33 AM
    C'était pour le 32 Septembre mais ca a été annulé !
    masharu posted the 09/01/2025 at 09:09 AM
    beyondgood074 Spéculer.
    masharu posted the 09/01/2025 at 09:11 AM
    "on sait qu'il a des info" sans blague moi aussi tous les ans.
    ducknsexe posted the 09/01/2025 at 09:18 AM
    lz c'est pas le meme public. Le monde est divisé en deux catégorie, Les fan d apple qui seront ravis et les autres qui s'en foutent.
    sonilka posted the 09/01/2025 at 09:21 AM
    lz qu'est ce qu'on a en faire de ce qui se dit sur les RS ? La plupart des gens intéressés par l'un ou l'autre produit (ou les deux) seront au courant de ce qui a été annoncé. Et ca fait des années que Nintendo fait des Ndirect dans les memes eaux que la keynote Apple de présentation des nouveaux iPhone. Me semble qu'ils s'en sont bien sortis avec leur Switch.
    beyondgood074 posted the 09/01/2025 at 09:22 AM
    masharu Bah lance toi, tweet pour annoncer des dates exactes et des infos.
    Hate de voir combien de temps il te faudra pour passer pou un c*n, à priori peu de temps
    wickette posted the 09/01/2025 at 09:32 AM
    lz c’est pas le meme jour non plus, quelques jours après la keynote d’Apple ça ira très bien, faut arrêter aussi ^^

    Et oui Apple ça reste ultra suivi et un événement tech majeur mais si c’est pas le meme jour je vois pas le soucis franchement

    Les gens ils vont de toutes les façons pas parler de spin-off splatoon ou de remasters mario X/Y/Z. Je m’attends à rien de sensationnel niveau annonce avant 2026 perso
    mrvince posted the 09/01/2025 at 10:47 AM
    lz Oui quand Apple lançait encore des produits novateurs qui faisait du bruit... La on en est loin depuis plusieurs années. Les keynote ont bcp moins de buzz qu'a un moment donné. Et en plus si c'est pas le même jour. Non aucun soucis pour Nintendo.
    leonsilverburg posted the 09/01/2025 at 11:51 AM
    Je vois bien un shadowdrop de Metroid Prime 2 et 3 après ce Nintendo Direct avec une sortie en version physique en fin d'année pour le jeu de septembre.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo