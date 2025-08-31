D'après NateTheHate2
Yes, there is a Nintendo Direct in September.
When : The second week of the month, in the latter half on or around Sept 11 or 12th.
X
Donc ça serait le Jeudi 11 ou Vendredi 12 Septembre (donc Mardi 9 ou Mercredi 10 l'annonce)
PS : Une annonce pour une sortie d'un jeu Nintendo pour Septembre 2025 ?
posted the 08/31/2025 at 06:45 PM by nicolasgourry
Aller je prédit un Nintendo direct en février 2026 mais je ne sais pas encore sous quelle format il sera , mes sources sont très prudente en ce moment mais sa pourrait aussi parlé de mario ....
Bien sûr que niveau médiatique et sur les réseaux, c'est Apple qui va faire le buzz et pas Nintendo.
Je me souviens de Sony qui avait annoncé sa PS4 Pro le même jour que la conférence d'Apple. Résultat : sur les réseaux ça parlait d'Apple très majoritairement
Cela fait maintenant plusieurs générations que la iphone ou les samsung se ressemblent.
Nintendo, s'il fait un gros Nintendo direct, avec comme support d’annonce Nintendo today (il y a de fortes chances), cela fera davantage de buzz face à un iPhone de 2025.
Ça reste le meilleur OS avec en prime une vraie plus-value financière pour les devs contrairement à android.
C'est pas le tiercé hein, le but c'est pas d'annoncer les numéros gagnants, le mec y gagne rien, son travail c'est juste de donner une information comme il l'a toujours fait.
Emily Rogers, connue pour leaker des info soit-disant, qui dit que Intelligent Systems bosse sur un Paper Mario ? Moi je lui ai dit qu'on le savait déjà puisque cela avait leaké directement par un mec du studio. Résultat : bloqué sur Twitter. Je ne peux pas piffer ces mecs qui se font leur fame sur la crédulité des gens.
Sauf exception (comme l'année avec le SMB35th Direct) on a toujours eu un Nintendo Direct en septembre, qu'est-ce que vous voulez de plus sérieux à part tout savoir à l'avance ???
Si c'est la deuxième option, les leakers sont là pour ça, libre à chacun de croire certains et d'autres non, Nate à fait ses preuves on sait qu'il a des infos.
Hate de voir combien de temps il te faudra pour passer pou un c*n, à priori peu de temps
Et oui Apple ça reste ultra suivi et un événement tech majeur mais si c’est pas le meme jour je vois pas le soucis franchement
Les gens ils vont de toutes les façons pas parler de spin-off splatoon ou de remasters mario X/Y/Z. Je m’attends à rien de sensationnel niveau annonce avant 2026 perso