Aujourd'hui je vous partage ma toute dernière découverte sur la démo de HELL IS US, démo testée sur PS5.
Mine de rien l'univers semble intéressant, mais le gameplay va devoir en montrer plus pour se démarquer complètement dans le genre Souls-like.
RDV le 4 septembre pour découvrir la version complète.
Moi elle am refroidi la démo malheureusement
Les gens n'ont que ce mot a la bouche, il n'ont pas assez de connaissances du jv et sortent le peut de terme qu'il connaissent.
D'accord avec ghouledheleter C'est pas un souls-like. Faut arreter.
Un souls-like pour moi a :
- Checkpoints physique a active (bonfire, stargazer, autel...)
- Mort = perte d'XP/progress
- Combat plus ou moins lent (tendance a devenir de plus en plus rapide) mais qui se base sur la reconnaisance des patterns des ennemis.
- Tres punitif si le joueur ne s'adapte pas, n'apprend pas.
La dans cette demo on a rien de tous ca. Tu bourrine, ca passe. C'est pas pcq c a la 3e personne, avec une arme de melee et qu'on peut dodge (ou parrer) que c'est un souls.
C’est pas la faute du public. Peut-être que ça changera avec les prochains trailer. Perso la première présentation m’a absolument pas hypé car j’esquive tout souls like (1ere impression donc). Forcément j’ai même pas envie de lancer la démo ( et j ai d’autres jeux à faire).