profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
oniclem
9
Likes
Likers
oniclem
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 137
visites since opening : 173826
oniclem > blog
Hell is Us : un énième Souls-like ?
Salut à tous,

J'espère que vous allez bien

Aujourd'hui je vous partage ma toute dernière découverte sur la démo de HELL IS US, démo testée sur PS5.
Mine de rien l'univers semble intéressant, mais le gameplay va devoir en montrer plus pour se démarquer complètement dans le genre Souls-like.

RDV le 4 septembre pour découvrir la version complète.

Et vous qu'en avez-vous pensé ?
Bon visionnage

Oniclem's - https://www.youtube.com/@Oniclems
    tags : souls hellisus
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/13/2025 at 03:29 PM by oniclem
    comments (11)
    spectre posted the 08/13/2025 at 03:44 PM
    Démo aussi sur Xbox
    Moi elle am refroidi la démo malheureusement
    megadeth posted the 08/13/2025 at 03:45 PM
    la démo était déjà dispo sur pc donc pas uniquement sur ps5
    oniclem posted the 08/13/2025 at 03:49 PM
    Spectre Megadeth Oui mea culpa j'avais pas vu, j'ai corrigé dans la description
    shido posted the 08/13/2025 at 04:01 PM
    Pour ma part , j'ai rien vue d'un soul like
    oniclem posted the 08/13/2025 at 04:06 PM
    Shido Dans le gameplay et le level design c'est du Souls. Maintenant le jeu va sans doute davantage se démarquer dans ses autres chapitres, je l'espère.
    osiris67 posted the 08/13/2025 at 04:11 PM
    Ca depends, un soul aussi bon que Wuchang j en volontier prends chaque mois.
    ghouledheleter posted the 08/13/2025 at 04:30 PM
    shido tout simplement car ce n'est pas un soul like.
    Les gens n'ont que ce mot a la bouche, il n'ont pas assez de connaissances du jv et sortent le peut de terme qu'il connaissent.
    blacksad6 posted the 08/13/2025 at 04:43 PM
    Fais la demo. Perso ca m'a pas enthousiasme du tout. Pour sa defense, la demo est bcp trop courte et j'espere pas representative du jeu dans sa globalite.

    D'accord avec ghouledheleter C'est pas un souls-like. Faut arreter.
    Un souls-like pour moi a :
    - Checkpoints physique a active (bonfire, stargazer, autel...)
    - Mort = perte d'XP/progress
    - Combat plus ou moins lent (tendance a devenir de plus en plus rapide) mais qui se base sur la reconnaisance des patterns des ennemis.
    - Tres punitif si le joueur ne s'adapte pas, n'apprend pas.

    La dans cette demo on a rien de tous ca. Tu bourrine, ca passe. C'est pas pcq c a la 3e personne, avec une arme de melee et qu'on peut dodge (ou parrer) que c'est un souls.
    volran posted the 08/13/2025 at 04:44 PM
    Faut vraiment que le grand publique arrête de mentionner un souls like quand le jeu en est clairement pas un.
    shido posted the 08/13/2025 at 05:27 PM
    ghouledheleter oniclem j'ai + vu ça comme un Star Wars Jedi: Fallen Order
    akinen posted the 08/13/2025 at 05:45 PM
    Il a l’apparence d’un souls like. C’est un problème de communication si la première chose que l’on se dit n’est pas le genre du jeu.

    C’est pas la faute du public. Peut-être que ça changera avec les prochains trailer. Perso la première présentation m’a absolument pas hypé car j’esquive tout souls like (1ere impression donc). Forcément j’ai même pas envie de lancer la démo ( et j ai d’autres jeux à faire).
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo