Salut à tous,J'espère que vous allez bienAujourd'hui je vous partage ma toute dernière découverte sur la démo de HELL IS US, démo testée sur PS5.Mine de rien l'univers semble intéressant, mais le gameplay va devoir en montrer plus pour se démarquer complètement dans le genre Souls-like.RDV le 4 septembre pour découvrir la version complète.Et vous qu'en avez-vous pensé ?Bon visionnage