Bonjour à tous,

selon vous quels sont les jeux ayant le moins de defaults ? Quels sont les jeux qui s'approchent le plus de la perfection?

DA

music

re jouabilité

gameplay

histoire

personnages

(s'il n'y a pas tout ces élements quels sont les jeux qui ont ont la meilleurs propositions , inatacables dans ce qu'ils proposent)



selon moi : shadow of the colossus remake

elden ring, dark soul 3

last of us 2

god of war 2, 3 (ps2)

metal gear solid 1,2,3

FF6,7,9,12

Re4 remake

valkyrie profile

witcher 3

divinity original sign 2

il y en a d'autres mais je pense que ces jeux sont proches du jeux ayant le moins de defaults