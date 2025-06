Bonjour, je viens d'arriver à l'acte 3 et comment dire...c'est du pur bulshit!!!!! serieusement je suis enervé la. En réalité l'acte 3 se résume a aller buter le boss finale. Le reste, c'est du remplissage. Si j'ai bien compris tu ne sais pas quoi faire du tout, tu veut aller partout mais tous les endroits que tu n'as pas visité sont considéré comme dangereux hors de ta porté. Donc il faut monté tes persos comme un bourrin et après aller visité ces endroits qui je supose sont de court dongeons qui n'apportent que des tenus ou des armes...Franchement c'est quoi ces coups de langues que tout le monde met à clair obscure? Le jeux est certe agreable, intelligent mais de la a crié au genie faut se détendre les amis. L'acte 3 est complètement raté selon moi. J'attend vos retours car j'aimerais comprendre

posted the 06/25/2025 at 03:56 PM by azaz