En intro, le SD Express charge plus vite que la mémoire interne, contrairement aux affirmations précipitées de baves hardeux.Je ferai un UP régulier des observations de la bande des 3, quand j'en aurai le temps.- le drift est très léger, mais le système magnétique est meilleur- le mode Souris est convaincant et s'utilise naturellement- La taille plus importante des Joycon est appréciable- Controller Pro : les matériaux, les boutons et le stick analogique sont les meilleurs qu'ils aient connu, le Controller de la NS2 est le meilleur : les boutons (paddles) arrière sont "à même la structure" et ne sont pas fatiguants à utiliser contrairement aux autres manettes de Sony et Microsoft. De même, la sensation au toucher du stick analogique est juste exceptionnelle sur l'entièreté de la course.- l'un des gars n'a jamais été fan du LCD et trouve que 400 nits ne sont pas suffisants pour obtenir un HDR qualitatif, même s'il trouve qu'il y a un grand pas en terme de rendu vs NS1.- la rémanence mérite un calibrage (overdrive) pour éliminer le blurring motion (qqch qui pourrait être proposé aisément via un patch)