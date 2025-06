Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux dématérialisé : Nintendo vient de revoir à la baisse la taille de Donkey Kong Bananza, qui n'occupera que 8,5 Go d'espace disque sur notre console, au lieu de 10 Go initialement !Plus d'excuse pour se passer de ce qui sera surement LE jeu de cet été. Rendez-vous le 17 juillet pour ouvrir les festivité en démat'... comme en physique !