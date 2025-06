En deux mots car ça manque encore de source :Selon le site coréen PlayF, Shift Up a reçu les kits de développement Switch 2 et prépare déjà des phases d'optimisation en vue d'un portage de Stellar Blade.Edité ou pas par Sony, telle sera la question

Who likes this ?

posted the 06/18/2025 at 06:53 AM by shanks