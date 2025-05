Jeux Video

Voilà, tout est dans le titre et oui, même si le contexte est habituel, reste que l'on pouvait se poser la question vu le calendrier inhabituel par le Direct Switch 1, le reveal Switch 2 et le Direct spécial Mario Kart World.



Mais selon el famoso leaker brésilien PH Brazil, un Direct purement Switch 2 aurait bien lieu durant la première quinzaine de juin, j'imagine mal durant celle du launch donc la suivante.



Rien de plus mais si on se fit aux habitudes de Nintendo, on devrait avoir du focus Donkey + Prime 4 et un premier aperçu de 2026 (et c'est les 40 ans de Mario, accessoirement, j'dis ça...).