TL;DR; Parce que la DRAM va 3000 fois plus vite que votre SSD et que votre jeu tournerait à 0.5 FPS sans Ram. D'ailleurs je suis passé de 16Go à 32Go sur mon PC, et j'ai également pris un Ryzen 9 3900X avec 24 cores logiques, en vrai c'est too much les jeux n'arrivent pas à utiliser toutes ces capacités en 1080p