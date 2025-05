"Un lancement plus costaud que celui de la SwitchÀ sa sortie, la Nintendo Switch proposait quelques jeux marquants mais peu nombreux. Cette fois, le constructeur double la mise : on compte plus d’une vingtaine de titres prêts à accompagner la console dès sa sortie.Voici la liste complète des jeux disponibles dès le 5 juin :Arcade Archives 2: Ridge RacerBravely Default Flying Fairy HD RemasterCivilization 7Cyberpunk 2077: Ultimate EditionDeltaruneFast FusionFortniteHitman: World of Assassination Signature EditionHogwarts LegacyKunitsu-Gami: Path of the GoddessMario Kart WorldNobunaga’s Ambition: Awakening Complete EditionNintendo Switch 2 Welcome TourPuyo Puyo Tetris 2SRune Factory: Guardians of AzumaShine Post: Be Your Idol (Japon uniquement)Sonic x Shadow Generations (annoncé le 23 avril 2025)Split FictionStreet Fighter 6Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TVSurvival KidsThe Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 EditionThe Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 EditionYakuza 0: Director’s CutDisponibles plus tard dans l'année, à l'exception deBorderlands 4Daemon X Machina: Titanic ScionDonkey Kong Bananza : sortie le 17 juillet 2025Drag x DriveEA Sports FCEA Sports Madden NFLElden Ring: Tarnished Edition + DLC Shadow of the ErdtreeEnter the Gungeon 2Final Fantasy 7 Remake IntergradeGoodnight UniverseHades 2Hollow Knight: SilksongHuman Fall Flat 2Hyrule Warriors: Age of ImprisonmentKirby Air RidersKirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed WorldMarvel Cosmic InvasionMetroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 EditionNBA 2KNo Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium FilesObakeidoro 2: Chase & SeekPokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 EditionProfessor Layton and the New World of SteamProject 007Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless ArmyReanimalShadow LabyrinthSonic x Shadow GenerationsStar Wars OutlawsStarseeker: Astroneer ExpeditionsStory of Seasons: Grand BazaarSuikoden 1 & 2 HD RemasterTamagotchi PlazaTony Hawk’s Pro Skater 3 + 4Two Point MuseumWWE 2KWild Hearts SWitchbrookYs X: Nordics (Japon uniquement pour l’instant)Game-Key Card : un concept hybride (bien que certains jeux risquant toutefois d'évoluer vers la cartouche)"Contrairement aux cartouches classiques (comme celles de Mario Kart World ou Cyberpunk 2077: Ultimate Edition), les Game-Key Cards ne contiennent aucun fichier. Insérées dans la console, elles déclenchent un téléchargement obligatoire, nécessitant une connexion internet. Nintendo précise cependant qu’elles ne sont pas liées à un compte, offrant une flexibilité de revente ou d’échange. Un compromis entre physique et dématérialisé, critiqué par certains puristes.Les jeux confirmés en Game-Key CardLa liste, encore partielle, inclut principalement des rééditions, remasters et éditions spéciales :Street Fighter 6 [Years 1-2 Fighters Edition]Kunitsu-Gami: Path of the GoddessBravely Default HD RemasterSuikoden 1 & 2 HD RemasterSonic X Shadow GenerationsYakuza 0: Director’s CutDaemon X Machina: Titanic Scion (finalement confirmé en cartoucheRAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless ArmyWild HeartsStory of Seasons: Grand BazaarNobunaga’s Ambition: Rebirth with Power-Up Kit Complete EditionShine Post: Be Your Idol!Puyo Puyo Tetris 2Survival Kids