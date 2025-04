Très mauvaise nouvelle pour celui qui voudrait s'offrir une PlayStation 5 Digital.En effet Sony vient d'augmenter son prix dans plusieurs régions du monde(Europe/Royaume-Uni/Australie/Nouvelle Zelande)En Europe le prix passe donc à 499,99 euros pour la version Digital.Le prix du modèle avec lecteur ne bouge pas.Le prix de vente du modèle Pro ne bouge pas non plus.Enfin seul petite bonne nouvelle : le lecteur amovible voit son prix baisser de 120 euros à 80 euros.Le prix sont valables à partir du 14 avril 2025"Dans un contexte économique difficile, avec notamment une inflation élevée et des taux de change fluctuants, SIE a pris la décision difficile d'augmenter le prix de vente conseillé (RRP) de la console PlayStation 5 sur certains marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA), d'Australie et de Nouvelle-Zélande"