Voilà un aperçu je suis assez impressionnée par la p'tite hybride. Ça tourne a 40 fps mais ça fait le taf Au fait c'est PS4 pro ps5 pro et switch https://youtu.be/5KfPqqleBbQ?si=xtlhsdBZlNpaDhww

posted the 04/05/2025 at 01:20 PM by elicetheworld