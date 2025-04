Comme tout le monde j'ai beaucoup râler... Et puis en y réfléchissant bien...



















Je vais faire simple: pourquoi? Je vais faire simple:













Ma liste de jeux:





Switch 1



Solo:

Metroid Dread

POP lost Crown

Pikmin 4



Multi:

Smash Bros Ultimate



Coop:

CupHead

Split Fiction

Guacamole 1 et 2

Scott Pilgrim

TMNT Shredder’s Revenge Overcooked 2

Marvel Cosmic Invasion

Streets of Rage 4 Split Fiction



En prêt:

Mario Odissey

Zelda Tears of The Kingdom

Luigi’s Mansion 3

et +





Switch 2



Mario Kart World

Metroid Prime Beyond

Tony Hawk 3+4

Fast Fusion

Donkey Kong Bananza

Rocket League

Fortnite



A voir:

SF6

Project OO7

Elden Ring

Professeur Layton



A venir:

New Zelda

New Mario

New Smash Bros







Et potentiellement



Marvel Rivals

Apex Legends

Call Of Duty Warzone

Rainbow Six Siege

Shinobi

Resident Evil 9

Jet Set Radio

Chrono Trigger

Luigi's Mansion 4

New Metroid

Soulcalibur VII



Le gamepass et les jeux Microsoft:

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Doom The Dark Ages

Everwild

Fable

Perfect Dark



Faut pas rêver (mais on sait jamais):

GTA 6

Skies of Arcadia 2

Half Life 3

Eternal Darkness 2

Golden Sun 4

New F-Zero

Du coup...





(ayant eu une WiiU, je n'y voyais pas trop d'intérêt)-Oui 460 euros c'est cher, mais c'est une belle machine à pleins de niveaux et surtout-Lec'est pas mal quand meme.et je ne joue qu'à Helldivers 2 dessus.-Une console et le jeu vidéo en général, c'est encore mieux quand on peut le partager. Là où le PC et la PS5 sont très tournés vers le jeu solo et en ligne, Nintendo eux n'oublie paspour prêter les jeux