Sur le site de Nintendo France, on peut récupérer la liste des jeux incompatibles sur la Nintendo Switch 2.Ils sont en cours d'investigations, mais la liste comprends notamment le Nintendo Labo VR Kit, ACA NEOGEO THE KING OF FIGHTERS ’96, DOOM: Eternal, EVERSPACE, FINAL FANTASY, Fitness Boxing, FRAMED Collection, Gang Beasts, Kill la Kill – IF ou bien encore GRID™ Autosport !Mais seul un petit pourcentage des 15.000 jeux de la consoles demeurent incompatible.La liste complète des jeux non compatible avec la Switch 2 est disponible ici