Juste pour l'anecdote du week-end : l'annonce du nouveau Tomodachi Life sur Switch a engendré plus de 400.000 likes, un record pour le compte JP de Nintendo sur X. Devançant même l'annonce de la Switch 2.Alors je sais que le premier a fait 3,2 millions de ventes sur 3DS mais bordel, c'est à ce point là la popularité du truc ?

posted the 03/29/2025 at 04:45 PM by shanks