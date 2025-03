La compatibilité amiibo et Wi-Fi 6 confirmés par les tests de la FCC.

Federal Communications Commission américaine

D’après une étude de The Verge, la Switch 2 inclura une puce NFC dans le Joy-Con droit,Cette puce permettra donc de scanner les figurines amiibo, confirmant ainsi leur compatibilité avec la nouvelle console.la prise en charge du Wi-Fi 6 (802.11ax). C’est une nette amélioration par rapport à la Switch actuelle, qui se contente du Wi-Fi 5 (802.11ac).En plus du support des amiibo et du Wi-Fi 6, la Switch 2 disposera de deux ports USB-C (un en haut et un en bas), et les deux pourront être utilisés pour la recharge.