En plus de ne pas proposer une version physique pour Forza Horizon 5 (cela ne l'empêche pas d'être en tête des précommandes du PlayStation Store dans plusieurs pays), Microsoft va obliger les joueurs PS5 a avoir un compte Microsoft pour jouer à l'ancienne exclusivité Xbox comme l'explique une FAQ sur le site officiel du jeu :Allons-nous avoir le droit au même drama/débat que pour la connexion obligatoire au PSN pour les jeux Sony sur PC ?

Q : Ai-je besoin d'un compte Microsoft pour jouer à Forza Horizon 5 sur PlayStation 5 ? R : Oui, en plus d'un compte PSN, vous devrez lier un compte Microsoft pour pouvoir jouer à Forza Horizon 5 sur PS5. Ce processus commence la première fois que vous lancez le jeu sur votre console.

posted the 03/08/2025 at 11:37 PM by altendorf