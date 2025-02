La séquence (reuploadée ci-dessus) du jeu Assassins's Creed montrant Yasuke interagir à l'intérieur du temple Itate Hyozu, un vrai temple reproduit dans le jeu, de façon à détruire ce qui dans un jeu vidéo serait des éléments de décors a fait débat ces dernières semaines, avec les 2 extrêmes vent debout pour critiquer ou justifier la séquence. Le fait est que c'est une énième polémique après certaines plus ou moins justifiés (le vol de ressources tierces depuis reconnu par Ubisoft, des éléments issues de la culture chinoise dans le jeu, Japan Expo avec les goodies One Piece en exposition, le Torii à 1 pied sur une figurine...) et que ça fait beaucoup de publicités négatives pour un seul jeu.Vous connaissez déjà mon avis sur le sujet, Ubisoft s'est mit dans une situation délicate en prenant une personne réelle comme protagoniste, une première dans la série, et en déformant son histoire pour coller un nouveau narratif alors que la série Assassin's Creed, bien qu'elle ait des éléments de fictions et la série est une fiction en elle-même, se base avant tout sur des faits historiques réels.Des rumeurs prétendaient que l'association du culte shintoïque au Japon allait porter plainte contre Ubisoft, mais aujourd'hui on a l'information officielle que les représentants du temple Itate Hyozu vont seulement prendre des mesures contre Ubisoft pour la représentation de lieu de culte japonais dans Assassin's Creed Shadows. On ne sais pas en quoi exactement à ce stade mais voilà Ubisoft prévenu.A la question de savoir si Ubisoft les avait contacté, les représentant de Itate Hyozu affirment n'avoir rien reçu et qu'autrement ils auraient refusé d'avoir le temple représentant dans Assassin's Creed Shadows.