Dernièrement un site marchand italien a mis le feu à la toile en ouvrant les précommandes de la NS2 avec un prix de. Depuis, le même site, a revu ses tarifs à la hausse en proposant désormais la Nintendo SWITCH 2 au prix deSur le forum Famiboards, un employé de la chaîne CostCo Canada publie un autre prix repéré sur une liste interne aux magasins via des captures d'écran. Bien que douteuses (il y a notamment une faute de frappe) ces captures semblent indiquer que la Nintendo SWITCH 2 pourrait être vendue à 499 $ CA soit à plus ou moinsSerait-il possible que la Nintendo SWITCH 2 soit vendue à moins de 350 euros ? A titre de comparaison, au Canada, la Switch OLED est actuellement vendue à 349 $ CA (soit plus ou moins); La Nintendo SWITCH 2 serait-donc vendue "à peine" plus cher si ces listings se révélaient exacts.