Une affaire troublante refait surface concernant une campagne de désinformation orchestrée contre la PlayStation 5 avant même son lancement. En 2020, un serveur Discord secret, mis en place par Colbert, un membre influent de NeoGAF, avait pour objectif de répandre du "FUD" (Fear, Uncertainty, and Doubt) autour de la console de Sony.Parmi les participants à ce serveur, plusieurs figures connues de la sphère gaming figuraient, notamment Alex Battaglia de Digital Foundry, Klobrille, doncabesa (fondateur de XboxEra) et oggmeiler, ce dernier s'étant illustré par des propos ouvertement racistes à l'encontre de Shuhei Yoshida.Les discussions fuitées ont révélé une tentative coordonnée de décrédibiliser la PlayStation 5, en propageant des rumeurs alarmantes sur son prétendu système de refroidissement défaillant, une hypothétique refonte tardive du hardware, ainsi que des spéculations absurdes sur une puissance inférieure à 9 téraflops. Plus grave encore, ces mêmes participants auraient cherché à faire bannir des utilisateurs PlayStation de ResetEra, influençant ainsi la perception publique en faveur de la concurrence.Face au scandale provoqué par ces révélations, Colbert a paniqué, supprimé le serveur et tenté d’effacer les traces en en créant un nouveau. Cependant, l’impact de cette opération soulève une question essentielle : dans quelle mesure certains acteurs médiatiques et communautaires sont-ils réellement objectifs lorsqu’ils abordent l’industrie du jeu vidéo ? L’implication d’un membre clé de Digital Foundry, souvent perçu comme une référence en matière d’analyse technique, jette un sérieux doute sur l'impartialité des critiques adressées à la PlayStation 5 à l’époque.Si cette affaire est aujourd’hui en grande partie oubliée, elle rappelle à quel point l’industrie vidéoludique peut être sujette à des campagnes de désinformation orchestrées dans l’ombre.