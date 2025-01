Films & Séries

It is with deep regret that we, his family, announce the passing of the man and the artist, David Lynch. We would appreciate some privacy at this time. There’s a big hole in the world now that he’s no longer with us. But, as he would say, “Keep your eye on the donut and not on the hole.”



It’s a beautiful day with golden sunshine and blue skies all the way.

Voila je viens d'apprendre sur sa page officielle la disparition de David Lynch, un réalisateur que j'admirais profondément... Il était pour moi l'un des derniers grands, un génie dont l'oeuvre a marqué le cinéma avec des films et série cultes. Sa dernière apparition, pour moi, et en tant qu'acteur avec son caméo mémorable dans The Fabelmans de Spielberg. Reposez en paix, monsieur LynchSource : https://www.facebook.com/davidlynchofficial/posts/pfbid04LuZED6SrWevszQ1UZoEED6x95znKc7scJxXFL5B1icBKgCiu4T2qYLHsErFNzELl