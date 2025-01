Mon Bordel Perso

Je dois l’avouer, l’annonce prochaine de la Nintendo Switch "2" m’excite. Comme beaucoup d’entre vous, j’attends avec impatience de découvrir ce que cette nouvelle console a dans le ventre : des performances plus musclées, des graphismes à couper le souffle (enfin dans le monde de Nintendo on s'entend), et, qui sait, peut-être de nouvelles fonctionnalités qui feront encore évoluer notre façon de jouer.



Cela dit, soyons honnêtes : on ne s’attend pas à une révolution. Nintendo semble avoir trouvé avec la Switch et son concept hybride une formule quasi parfaite. Pas besoin de tout réinventer quand on a déjà une base aussi solide, non ?



Mais pour moi, l’essentiel n’est pas tant la console elle-même que ce qu’elle proposera côté jeux. Je repense à l’impact qu’ont eu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, qui a redéfini les mondes ouverts, ou Animal Crossing: New Horizons, qui a su capturer l’attention (et le cœur) de millions de joueurs au moment où le monde en avait le plus besoin. Ce que j’espère vraiment avec la Switch "2", c’est qu’elle nous offrira ce même genre d’expériences mémorables et novatrices.



Cela dit, une question me trotte dans la tête : qu’adviendra-t-il de la première Switch ? J’espère sincèrement que Nintendo continuera à la soutenir encore quelques années. Tout le monde n’a pas forcément les moyens (ou l’envie) de passer immédiatement à la nouvelle génération, et il serait dommage que ces joueurs se retrouvent laissés de côté. (et ca sera mon cas)



Je pense même que Nintendo pourrait tirer parti de cette période de transition pour mettre en avant son incroyable catalogue de classiques issus des consoles précédentes. Pourquoi ne pas remasteriser des pépites restantes de la Wii U, de la Wii ou même de la 3DS pour combler les périodes plus calmes entre les grosses sorties ?



Vous imaginez un retour de The Legend of Zelda: Wind Waker HD ou Twilight Princess HD sur Switch ? Ce serait un rêve devenu réalité pour beaucoup d’entre nous, moi le premier. Et je ne parle même pas de Metroid Prime 2 et Metroid Prime 3, qui mériteraient bien le même traitement royal que le premier opus récemment remastérisé.



Pour moi, cette stratégie serait parfaite : elle enrichirait la bibliothèque de la Switch v1 tout en gardant les joueurs engagés, même ceux qui ne se ruent pas immédiatement sur la Switch "2". Et franchement, qui dirait non à une dernière salve de jeux exceptionnels sur cette console qui nous a tant donné ?



Alors voilà où j’en suis : je suis super enthousiaste à l’idée de découvrir la nouvelle Switch, mais je n’ai pas envie de dire au revoir à la première si vite. Avec un peu d’effort et une vision intelligente, Nintendo pourrait réussir à satisfaire tout le monde : les pionniers prêts à embrasser la nouveauté comme les joueurs attachés à leur console actuelle.



Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? Vous êtes plutôt du genre à rester fidèle à votre Switch avec un catalogue enrichi de classiques, ou vous vous voyez déjà craquer pour la Switch "2" dès sa sortie, comment n'importe quel N-Sex qui se respecte ? Dites-moi tout en commentaire, je suis curieux de connaître votre avis !