Yo mina,



juste pour dire que pendant les conférences de Nvidia et AMD. Nvidia a battu AMD car il a été prononcé 202x le mot IA alors qu' AMD ne l'a dit que 153x.

Mais pas seulement, la conférence de NVIDIA à duré 1h30 et celle d'AMD que 45min.

5 millions de vue pour la vidéo officielle de Nvidia et seulement 436.000 vue pour AMD. Enfin, en bourse AMD n'est pas monté très haut après sa conférence puis est redescendu. Nvidia quant à lui, à pris 7% puis est retombé.



Pour finir, On va parler un peu des GPU en soi-même. Car la 5090 demande 575w pour faire 29 im/s en full RT sur Cyberpunk 2077 en 4K sans DLSS et FrameGen! Une vraie avancée pour plus de 2000$!



Vraiment impatient que les dev optimisent leurs jeux comme sur console et pas qu'ils laissent les joueurs payer des sommes indécentes pour faire 30 images sans DLSS ou FrameGen!