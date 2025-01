Jeux Video

Les mecs derrière Lords of the Fallen et Sniper Ghost Warriors l'avaient déjà évoqué en voulant privilégier "l'égalité des chances" par le talent et non plus des quota politiques, mais assument aujourd'hui totalement leur position lors d'un appel fait aux investisseurs.



En gros :



- Veut avant tout créer des expériences sur des thèmes et persos convaincants.

- Veut que tout cela soit pour "le public principal et adjacent" du JV.

- "Si certains jeux récent ont saisi l'occasion de mettre en oeuvre des agendas sociaux et politiques dans leurs expériences, les performances commerciales inférieures aux attentes de certains montrent que de nombreux joueurs n'apprécient pas ces éléments."