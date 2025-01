Pour dire pas grand choseAlors chez nos confrères de CNET Japan ainsi que pour le journal japonais Sankei Shimbun, Nintendo a parlé au sujet de ce qui se passe notamment avec le CES de cette semaine. D'après Nintendo, le mock-up montré par Genki n'est pas officiel et aurait été créé sur des informations non-officielles. Ce que Genki avait eux-même déjà affirmé me semble-t-il.Nintendo précise aussi que toutes les images et vidéos qui ont été diffusés jusqu'à aujourd'hui ne sont pas officielles, sous-entendu que ça ne représenterait pas le produit final.

posted the 01/10/2025 at 10:16 AM by masharu