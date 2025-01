Cinéma

L'info vient de Era, relayée par Imran Khan de Kinda Funny Games.En gros, selon un développeur interrogé :- Punch-Out sur Wii s'est mal vendu (bon, on savait)- Suite à la sortie, le studio a reçu plusieurs critiques de certains joueurs sur la mise en avant de stéréotypes- Next Level Games souhaitait faire une suite avec moins de stéréotypes, Nintendo a refusé et mis fin à la licence.- Bon ça m'étonnerait que la raison d'une mise à mort fut l'impossibilité de mettre des persos un peu "codifiés" (encore que...) mais y avait surtout le fait que Nintendo souhaitait prioriser avant même le rachat complet un Luigi's Mansion 2, dont on connaît le succès et encore plus avec le 3 (environ 15 millions de ventes).Après faut reconnaître que le style de jeu, tu peux plus te permettre de vendre ça au-delà de 20 balles max...