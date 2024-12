Jeux Video

Je te parle JV, donc me dis pas un semblant de gouvernement stable.L'année va être riche comme rarement et même si des reports sont à craindre, la liste est dantesque.- La Switch 2, évidemment- Grand Theft Auto VI- Kingdom Come Deliverance II- Fable- Metroid Prime 4- Clair Obscur : Expeditions 33- Death Stranding 2- Doom : The Dark Ages- Reanimal- Mafia : The Old Country- Ghost of Yotei- The Outer Worlds II- Crimson Desert- Split Fiction- Capcom Fighting Collection 2- Lost Soul Aside- Légendes Pokémon A-Z- AI Limit- Atomfall- Metal Gear Solid Delta- Fantasy Life i- Ratatan- Little Nightmares III- The First Berserker Khazan- Subnautica 2- Dune Awakening- Avowed- Monster Hunter Wilds- Assassin's Creed Shadows- Elden Ring Nightreign- Xenoblade Chronicles X Definitive Edition- Bleach Rebirth of Souls- Demon Slayer 2- Gothic Remake- Suikoden I & II Remaster- Fatal Fury COTW- Greedfall II- Hell is Us- Inazuma Eleven Victory- Civilization VII- Two Point Museum- John Carpenter's Toxic Commando- Replaced- Borderlands 4- Like a Dragon Pirates- Ys X Proud Nordics- Enshrouded- Commandos Origins- Hunter x Hunter New x Impact- South of Midnight- Croc Remastered- The Alters- Marvel 1943 : Rise of Hydra- Marathon- Assassin's Creed IV Remake- Oblivion RemakeSans parler de tout ce qui n'a pas encore été annoncé, notamment le line-up Switch 2.On va bien manger, vraiment