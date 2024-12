Aujourd'hui, on s'intéresse à des machines assez incroyables, qui auraient surement cartonné si .... elles étaient sorties 2 ou 3 ans auparavantOn revient en effet sur l'histoire des versions Plus d'Amstrad, à savoir le 464 Plus et le 6128 Plus, sans oublier la console qui devait faire oublier la Megadrive, à savoir l'incroyable, l'inénarrable, la surpuissante ... GX 4000