Le développeur espagnol HEXWORKS s’est récemment aventuré sur le terrain des améliorations graphiques de sa version PS5 Pro de « Lords of the Fallen ».Mode qualité: 4K natif /30fps + réglage graphique au maxMode Performance: 4K upscalé/60fps (réso interne 1440p) + réglage graphique au maxMode Qualité: 1620p dynamique (minimum 1296p) /30fpsMode performance: 1152p dynamique ( minum 648p) / 60fps

posted the 11/21/2024 at 11:26 PM by lightning