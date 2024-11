Jeux Video

Opencritic (78 )

Metacritic (77)

Je vous résume simplement les choses, de l'avis global :



- Digne suite de la franchise, notamment sur l'ambiance, le style et la durée de vie

- Mais c'est vraiment très moyen sur l'optimisation, les bugs, les performances, etc

- Pire sur Xbox Series, avec un feeling moyen à la manette



En gros, si vous voulez en profiter, va falloir patienter pour plein de patchs...





CGMagazine (6/10)

Dexerto (3/5)

Game Rant (9/10)

Hardcore Gamer (5/5)

TheGamer (3/5)

VGC (2/5)

Videogames on SI (5/10)





UPDATE :

- C'est très con mais de nombreux tests ont été effectués AVANT le patch Day One de 140Go et beaucoup pointent déjà des améliorations notables depuis hier, PC comme Xbox.