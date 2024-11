Jeu Fini

J’ai profité de récupérer la compilation "Bayonetta/Vanquish" sur PS4 pour me relancer Vanquish, un jeu que j’avais beaucoup apprécié a l’époque, mais qui paradoxalement était assez oubliable au delà de son système de gameplay.Est-ce que mon avis a changé 14 ans plus tard ? Pas sur.- Gameplay fun- Quelques bons décors- Assez varié dans ses situations- Le challenge est présent- Pas de véritable fin- Trop court- Dialogues nanardesques- OST oubliable- Aucun passage qui sort vraiment du lot- Portage "next gen" fainéant14 ans plus tard le gameplay de Vanquish fonctionne toujours autant. Ultra nerveux que se soit au niveau des combats ou de ses déplacements, le titre n’a pas trop à rougir par rapport à ce qui se fait aujourd’hui. Niveau DA on ne peut pas dire que Platinum Games se soit foulé sur le charadesign, qui en dehors de son héro (enfin l’armure surtout) et de quelques ennemis, est assez random. Néanmoins certains décors ont quand même de la gueule pour un jeu PS360.Vanquish se veut plutôt varié au niveau de ses phases de jeux et de ses situations avec pas mal de passages très biens mis en scène pour un jeu de 2010, de plus le challenge est plutôt présent (parfois un peu trop, hein l’avant dernier boss dans sa putin d’arène riquiqui).Mais Vanquish est très court en normal, il ne faudra pas plus de 5/6 heures pour voir la fin, enfin la fin… c’est vite dit puisque le jeu nous lâche en mode « To Be Continued Jamais » (fin qui n’est pas aidée par la séquence de shoot molle qui sert de crédit).Niveau son le ton du jeu est trop nanardesque et la VF en plus d’être caricaturale est un peu trop basse, mais heureusement les autres langues sont présentes. L’OST n’aide pas non plus et ne restera pas dans les oreilles.Plus haut je dis que le jeu est varié, mais paradoxalement on enchaine les séquences sans jamais vraiment être marqué par tel ou tel moment, ça fonctionne, mais on ne retient pas grand-chose de l'aventure une fois arrivé aux crédits.Pour finir le portage PS4 est d’une fainéantise absolue. Un petit 60fps et une augmentation de la reso, mais ça ne va pas plus loin. L’aliasing est utra prononcé, les textures manquent de nettetés, les ombres et lumieres sont parfois toutes pixelisées, ya du popping... c’est vraiment le minimum syndical et ça n'aide évidement pas a rentrer a fond dans un jeu qui a déjà de base vieilli graphiquement.