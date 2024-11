LA PS5 Pro est-elle capable de faire tourner Elden Ring à 60 FPS comme la GTX 1660 Super (2019) ? non.Selon DF, il y a 30% de fps en plus en moyenne sur ce jeu vs PS5, mais pas de différence graphique notable hormis en VR avec Raytracing.En début et fin de video, DF soupçonne une performance peut-être sous-exploitée à cause du Zen 2...LOL... je le dis que c'est le talon d'achille de cette console mais les Qi dans les environs ne pensent pas normalement...Pour le moment, on est peut-être plus sur une comparaison avec GTX1660 classique + i5 8500, néanmoins ça reste plutôt confortable comme expérience. Avec le recul, la PS5 fat s'en sort donc bien à ce tarif.ON ESPERE QUE LES FUTURES MAJ DE CERTAINS JEUX HONORERONT LE RDNA DE LA PRO.Pas de différence également selon votre youtubeur préféré