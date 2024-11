Jeux Video

Je l’avais promis hier soir mais la fatigue et cette putain de rhino-pharyngite m’ont imposé d’aller dormir. Bon j’ai pu prendre en main Dragon Age : The Veilguard le temps de quelques heures, et voulait donner un rapide premier avis sur le sujet.Et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet car on sait que ce qui fait parler depuis quelques temps : oui, t’as l’odeur du woke, mais on est quand même vachement loin des abus annoncés par les catégories les plus extrémistes (ça marche dans les deux sens hein).Oui, dès l’éditeur de perso, t’as l’impression de baiser avec Netflix entre les choix de pronoms (j’ai appris l’existence de « ellui », à quand le prochain ?), les fameuses cicatrices de mastectomies, l’interdiction formelle que les femmes puissent bénéficier d’un gros cul ou d’une grosse poitrine (la diversité, mais pas trop) ou encore cette étrange DA faisant qu’il est presque impossible d’obtenir un perso vraiment classe. Enfin je me suis dépatouiller quoi, pour finalement ressortir avec un clone de Taboo des Black Eyed Peas. M’en suis contenté, et j’ai de beaux cheveux du coup(la gestion des cheveux est d’ailleurs proprement magnifique, une leçon pour l’industrie)Et ensuite ? Bah c’est un jeu parfaitement normal. Je sais que les leaks ont déjà fait fuiter le coup d’un perso non-binaire mais en dehors de ça, faut avouer que…- La DA prêtera à débat mais c’est vachement beau- Gros travail de mise en scène- Rythme pour l’instant bien soutenu- La progression semi-linéaire bien plus plaisante- Système de combat qui n’a plus rien à voir avec les origines de la série (outre la pause active) mais ce côté parade/parade parfaite quand on joue guerrier, j’aime assez bienEn bref, j’y suis allé à reculons, et maintenant, j’ai hâte d’y retourner.Et vous savez pourtant tout mon avis sur le « grand débat ».Par contre :- L’impossibilité de passer rapidement d’une phrase à l’autre pendant les dialogues (quand on lit les sous-titres plus vite que le doublage), c’est assez chiant.- On y perd clairement en finesse en mode performance sur PS5, mais j’ai maintenant ma télé feat.VRR donc je m’en sors très bien en Qualité.A voir par la suite maintenant...