De rapides nouvelles d'EXODUS, le premier projet du studio Archetype (par les anciens de Bioware)

Par un (probable) hasard total du calendrier, Archetype Entertainment (fondé par quelques anciennes pointures de Bioware) vient donner des nouvelles de son futur RPG, sans non plus balancer la grosse présentation attendue mais simplement parler de deux races que l'on aura l'occasion de croiser.La première, c'est les « Arkavirs », des sortes de Golems surpuissants exploités par les Célestes (une race supérieure d'aliens) afin d'extraire des minéraux pour ensuite être abandonné sur la planète désormais dépourvue d'intérêt, poussant ces créatures à se rassembler pour construire des villes de fortune et y survivre. Juste en dessous, place aux « Ours Éveillés », des créatures génétiquement modifiées pour venir en aide comme soigneur même dans des conditions extrêmes. Un peu comme un Saint-Bernard, mais qui peut décrocher une tête en cas d'affrontement.On n'en saura pas plus, ce AAA n'ayant d'ailleurs encore aucune date de sortie, mais on est déjà impatient d'en voir davantage, encore plus quand on se souvient que la narration prendra en compte la théorie de la distorsion spatiale (le temps ne s'écoulera pas de la même façon entre votre foyer et votre emplacement quelque part dans la galaxie).