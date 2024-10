Jeux Video

Selon le leaker espagnol Nash Weedle, pas le plus connu ni le plus bavard, mais notamment connu pour avoir fait fuiter Metroid Dread avant l'heure, et fait partie de ceux qui ont leaké les premières infos Switch 2 (avec son équivalent brésilien).



Donc tout est dans le titre, un portage en cours d'une Complete Edition d'Elden Ring sur Switch 2 pour fin 2025 (j'imagine aussi sur les autres supports).



En passant, le mec avait fait part d'autres indiscrétions pour la Switch 2 :



- Trilogie Bayonetta remasterisée

- Assassin's Creed Shadows au lancement, puis d'autres portages ensuite comme Mirage

- Prochain Animal Crossing en 2026



- Moon Studios qui aurait débuté le chantier Ori 3 (chez Xbox là on parle).