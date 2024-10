John de Digital Foundry a eu l'opportunité de tester en avance le remaster d'Horizon Zero Dawn et voici ce qu'il en pense :-Tous ce qui est HUD, options d'accessibilités et les différents modes de Forbidden West sont désormais disponible dans le remaster avec le fait de pouvoir importer sa sauvegarde.-Les trois différents modes sont sensiblement les mêmes si ce n'est la résolution qui change, pour John il n'y aucune raison de ne pas jouer au jeu avec le mode performance en 60 FPS et la qualité d'image qui a une résolution de 1800p est très bonne dans ce mode.-Nixxes a importé toutes les features techniques provenant de Forbidden West, ils ont remplacé le sol, la végétation en créant de nouvelles assets pour rajouter de nouveaux détails dans le jeu.-Meridian a reçu des améliorations dans le remaster comme avec le fait qu'avant les briques étaient simplement une texture plate maintenant elles sont désormais correctement modélisé est interagissent avec la lumière.-Le rendu de l'eau était un des points le plus décevant dans Zero Dawn. Dans le remaster le rendu de l'eau n'atteint pas le même niveau d'amélioration qu'il avait obtenu dans sa suite mais le gain reste comme étant l'une des plus grosses améliorations de cette version avec comme par exemple de meilleures réflexions mais qui pixélisé si on zoom dessus, ils ont aussi amélioré l'effet d'Aloy quand elle nage dans l'eau.-La déformation de la neige qui n'était présente que dans le DLC et désormais applique à tout le jeu et cela comprend aussi le sable qui apparaissent aussi maintenant sur la tenue d'Aloy.-La lumière volumétrique a était grandement amélioré comme les nuages avec l'importation du système nubis.-Le jeu original avait six lumières baked pour son système d'éclairage et sa suite douze mais aussi de bien meilleur qualité. Le remaster en a donc aussi désormais 12 ce qui se traduit par une lumière plus réaliste où dans le jeu original elle avait tendance parfois à virer à l'orange et ne pas correctement retranscrire les ombres ambiantes.-Les pop-in avec le LOD ont été amélioré avec la végétation qui interagit désormais avec Aloy mais ce n'est pas aussi bien intégré que dans Forbidden West où on peut voir parfois un peu de clipping mais c'est forcément bien meilleur que dans le jeu original où ce n'était tout simplement pas présent sur console.-Tous les modèles des personnages ont été amélioré même si ils utilisent la mêmê base polygonale, par exemple Aloy a toujours le genou pointu ci-dessous :-Les améliorations sont essentiellement que tous les matériaux utilisé à travers les personnages ont été retravaillé, la peau est maintenant plus réaliste comme l'interaction de la lumières avec les vêtements, C'est Aloy qui reçu le plus d'amélioration avec le retour du "peach fuzz" et un meilleur rendu sur ses cheveux.-Un des autres plus grosse faiblesse de Zero Dawn était les conversation entre les différents personnages et cela a était grandement amélioré dans le remaster avec du meilleur depth of field, de nouveaux angles de caméra l'ajout d'une nouvelle motion capture pour rendre les conversation moins statique et plus du champ-contrechamp ainsi que pour avoir de meilleur animations faciale permettant de se rapprocher du niveau de Forbidden West mais selon John, on n'est pas exactement sur le même niveau de qualité.-Le jeu aura le support pour PRO et DF le testera.-Lors de l'annonce du remaster John n'était pas très convaincu sachant que Zero Dawn reste encore aujourd'hui un joli jeu surtout avec le patch 60 FPS qu'il a reçu mais il dit qu'il faut reconnaître que Nixxes a effectué un important travail ici et que selon lui même si ce n'est pas de la même ampleur, on ici plus proche de travail de Bluepoint sur un jeu comme Shadow of the Colossus que sur un simple remaster.