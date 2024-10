J'ai entendu tellement souvent sur Gamekyo qu'avoir un smartphone + un BackBone à 119 € c'était pareil qu'acheter un PS Portal à 239 € que je me suis lancé et j'ai acheté un BackBone pour "remplacer" mon PS Portal.Verdict ?J'vais garder le PS Portal, ça n'a strictement rien à voir... D'ailleurs, la PS5 Pro permettra-t'elle améliorer l'expérience de jeu à distance grâce à son Wifi 7 ?

posted the 10/16/2024 at 08:55 PM by suzukube