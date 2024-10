J'envisage de peut être me prendre une PS5.



En allant sur le PS store avec ma PS4, je tombe sur une démo VR pour the Last Guardian (très cool soit dit en passant), mais dans le descriptif il est mentionné "La version PS4 est également utilisable sur PS5 avec PSVR", sauf que 3 lignes plus bas ils écrivent "jouable uniquement sur PS4".



Je voulais donc savoir, si c'est une erreur et que tous les jeux et contenus PSVR1 sont rétrocompatible sur PS5, ou si c'est au cas par cas ?