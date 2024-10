Nintendo a annoncé ce matin la mise à jour surprise 1.5.0 pour F-ZERO 99, avec l'ajout de 5 circuits issue BS F-ZERO, la version exclusive à la Satellaview qui était une extension de la Super Famicom (SNES) permettant d'ajouter du contenu via connexion satellite (l'ancêtre du DLC).Les 5 circuits ajoutés sont : MUTE CITY IV, SAND STORM I, BIG BLUE II, SAND STORM II et SILENCE II.Les circuits exclusifs de BS F-ZERO sont des circuits techniques et à l'époque servaient notamment pour des compétitions officielles où les joueurs devaient obtenir le meilleur temps.Cette dernière version du circuit de MUTE CITY est plus facile que les 2 précédente versions, mais les plaques de boost peuvent vous jouer des tours si vous n'anticipez pas les virages.Les 2 premiers circuits entièrement nouveaux avec un tempête de sable qui fait rage, réduisant la visibilité. Ces circuits étroits comportent de mines, champs de forces et champs électriques.Cette seconde et dernière version méconnaissable de BIG BLUE est parsemer de plaques glissante et est plus étroites aussi. Vous aurez également le choix de passer par un tremplin mais faut être à pleine vitesse sinon c'est le crash.SILENCE II est une version plus courte mais tout aussi étroites que la version d'origine. Faites attention avec l'embranchement à mi-parcours, les bords électriques sont remplacés par des tremplins.La coupe As de BS F-ZERO avec ces circuits est également disponible. En terminant cette nouvelle coupe vous obtiendrait la version BS-ZERO du véhicule utilisé.Enfin, un évènement célébrant le premier anniversaire de F-ZERO 99 sera tenu du 2 octobre au 23 octobre. Vous pourrez obtenir des tampons F-ZERO selon votre progression.Je ne pensais pas que cela arriverait, donc c'est vraiment cool d'avoir enfin des circuits de BS F-ZERO, nul doute qu'on aura une ultime MAJ ajoutant le reste des circuits (les 2 circuits METAL FORT et les 3 circuits FOREST). Plus qu'une version physique comme pour Tetris 99 et on sera GOLD.