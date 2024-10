Le Phillips Evnia 4K UHD Moniteur gaming QD OLED. Imaginez du 240 Hz (que même votre PS5 Pro ne pourra exploiter). Selon Yuyuyuly , l'écran propose une couverture de 99% de l'espace colorimétrique DCI-P3, 1000nit, de la 4K UHD en 240Hz et 0.03ms de GTG (Gray-to-Gray). Le tout pour un petit prix : compter seulement 1500 € pour un écran QD OLED en 32 pouces ! Le tout avec de l'AmbiGlow s'il vous plait (ceux qui connaissent l'Ambilight savent à quel point c'est immersif) !Voici un test pour la version 42 pouces en français :Et vous, quel type de setup conseillez vous pour maximiser l'utilisation de votre PS5 Pro ?

