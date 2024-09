Influenceur Tech américain, Brian Tong a pu tester et capturer plusieurs images de la PS5 Pro, et graphiquement, c'est une claque monumentale !Avec la puissance phénoménale de la PS5 Pro, les créateurs de jeu, tel que Guerilla sur Horizon Forbidden West, peuvent enfin présenter leurs oeuvres, sans honte, dans les conditions qu'ils souhaitaient que les joueurs les découvrent.8K, 4K60 FPS, PSSR, grâce à la PS5 Pro, c'est une possibilité exceptionnelle qui est offerte aux développeur d'en montrer toujours plus aux joueurs, et au joueurs d'accéder au meilleur de la technologie actuelle.La PS5 Pro est déjà en rupture depuis ce matin, lors du lancement de ses précommandes, allant jusqu'à 1099 € pour le bundle 30th anniversary. Une console accueilli avec engouement par le grand public, après l'échec du PS VR2 et de Concord.