Sony justifie le prix élevé de la PS5 Pro par ses améliorations technologiques : SSD plus rapide, Wi-Fi 7, et d'autres innovations conçues pour enrichir l'expérience de jeu. Selon Toshi Aoki, la console vise surtout les joueurs les plus investis, comme Minbox ou SuzuKube, qui n’hésitent pas à acheter des accessoires haut de gamme comme le casque audio à 100 $, la DualSense Edge à 200 $, le PSVR2 à 600$ ou encore la PlayStation Portal à 200 $. L'absence de lecteur de disques intégré, vendu séparément à 80 $, leur offre également plus de flexibilité entre le 100% numérique et le physique, évitant à ceux qui ne veulent plus de jeux physique chez eux de payer ce lecteur en surplus lorsque les versions digital ne sont pas disponibles en rayon.Ces joueurs, déjà habitués à investir dans des équipements premium, sont la cible principale, cherchant à maximiser leurs performances y compris sur les jeux PS4 avec le boost mode de la PS5 Pro, qui optimise les jeux, même sans mises à jour spécifiques.