Dans cette vidéo, @OlieMack s’est envolé pour San Francisco, invité par Sony pour tester la PS5 Pro sur 11 jeux optimisés pour cette console midgen.Des développeurs étaient également présents pour répondre à ses questions. Une vidéo intéressante pour glaner des infos sur la puissance de cette PS5 Pro.Les jeux testés sont :F1 2024 : Gros boost en effets RT, avec les mêmes options que sur PC (ombres, illumination globale) et un meilleur anti-aliasing grâce au PSSR.GT7 : Le RT est maintenant disponible en mode course, alors qu’il était limité au mode photo sur PS5. Réflexions des éléments extérieurs (décors, voitures adverses) visibles sur les voitures, mais pas sur les vitres des bâtiments. Image plus nette avec le PSSR et du 60fps.Horizon FW : Meilleur anti-aliasing grâce à plus de puissance sans utiliser le PSSR. Les développeurs de Guerilla ont visé la meilleure image possible en 60fps, avec une meilleure gestion des ombres et de l’illumination globale sur toute la zone du jeu, et plus seulement autour d’Aloy. Un gros big improvement selon OlieMack.Hogwarts Legacy : Gros boost des effets RT. Le mode 30fps double la résolution du RT de la PS5 et ajoute les ombres RT. Le mode 60fps est équivalent au mode 30fps de la PS5, mais avec de meilleures ombres et un meilleur anti-aliasing.Ratchet and Clank et Spider-Man 2 : Le mode performance est mieux détaillé que sur PS5. Le PSSR ajoute de la clarté à l’image, parfois trop sharp, mais corrige les effets de ghosting de la PS5. Les développeurs d’Insomniac expliquent qu’ils conçoivent leurs jeux pour le mode Fidelity sur PS5, puis les poussent à 60fps. Avec la PS5 Pro, ils pensent pouvoir atteindre le Fidelity en 60fps sans compromis.FF7 Rebirth : Le PSSR donne plus de détails à l’image qu’un 4K natif avec un bon anti-aliasing. On est vraiment dans la même cour que le DLSS (ça doit être le nombre de SS qui compte). Pas vraiment d’effets en plus, mais un 60fps solide. Le jeu souffrait de problèmes de fluidité et de ghosting, mais tout ça c’est du passé. Petit regret : pas de mode 30fps en ultra setting.The Last of Us Part II : Le PSSR donne plus de détails qu’un 4K avec anti-aliasing, alors que le jeu tourne en 1440P en interne. Du 60fps stable. Quelques petits glitchs, mais le jeu n’est pas encore fixé.The Crew Motorfest : Mode Pro avec le PSSR 4K 60fps. Pas d’effets supplémentaires, mais une image beaucoup plus nette et quelques réglages en Ultra. Quelques baisses de fps de temps en temps, mais ça devrait être fixé à la sortie.Demon’s Souls : Pour OlieMack, ce jeu reste une claque graphique en 2024. Même sur PS5, il est dingue. Le mode Pro offre du 4K 60fps avec le PSSR et ajoute des ombres de contact, donnant plus de contraste et de détails, surtout dans les grottes et les couloirs. Le jeu est magnifique. NewGame+, me voilà !Dragon’s Dogma : Le jeu qui met les CPU en PLS même sur PC. Le RE Engine n’est pas fait pour l’open world selon moi. Je fais 25 fps dans certains gros villages alors que le CPU est à 35% et le GPU à 60%… donc le moteur ne suit pas les calculs des éléments du jeu comme les NPC. Sur un I9-1440KF et une 7900XTX… Sur la version Pro, les villes restent stables à 50fps et les zones ouvertes à 60fps solides. Le PSSR est utilisé pour monter du 1080p en 4K. Le résultat donne la sensation de voir du 4K sans upscaling.Ma conclusion est que la PS5 pro fait le taff pour proposer du 4K ressenti voir mieux que natif dans certains cas avec un 60fps solide.Les effets en plus dépendent si le jeu en propose sur les versions PC. Mais je pense que 2025 le RT va être vraiment pris en charge en priorité au lieu d'être à côté de la rastérisation.Donc j'imagine qu'elle sera mieux exploitée par la suite. Le temps que son prix descend peut-^tre... ou augmentePour ma part je vais revendre la mienne pour prendre celle-là comme je l'avais fait avec le PS4 et sa Pro.Vraiment sympa d'avoir une console qui va offre le même ressenti qu'un gros PC dans le salon.Je comprends que le prix est lourd pour certain, pour d'autres une Iwatch ultra à 899 c'est cool. Le monde est grand hein.Quel jeux vous allez tester en premier quand vous l'aurez? La PS5 c'est déjà une bête de machine et pas besoin de plus.Après sans écran 4K HDR 120Hz VRR, la PS5 Pro ne sert à rien si ce n'est qu'on soit fan d'Adidas